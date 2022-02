Geht es um das Tragen von aufreizender Kleidung, scheinen Frauen in der Gesellschaft noch immer um Erlaubnis fragen zu müssen. Vor allem dann, wenn sie ein bestimmtes Alter überschritten haben. So gerade gesehen bei Nicole Kidman. Die Schauspielerin ist längst kein Schulmädchen mehr. Um genau zu sein, ist sie 54 Jahre alt, gehört der Generation X an. Trotzdem posiert sie für das Cover der 28. «Hollywood Issue» der Vanity Fair in einem Low-Waist Minirock mit passendem XXS-Oberteil von Miu Miu. Eine High-Fashion-Version des «Baby One More Time»-Looks von aus den 1990ern. Was man bei der 17-jährigen Britney Spears als Revolution feierte, wird bei Nicole Kidman scharf kritisiert.