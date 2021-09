Helfen Hausmittel bei Altersflecken?

Sie zeigen sich gerne an den Händen, im Gesicht und an den Armen: Pigmentflecken. Für die meisten ein klares Zeichen fürs Altern. Dabei ist die Zeit nicht der einzige Auslöser. Manchmal reicht auch schon ein Sommer voller Sonnenbäder. Der Grund: Pigmentflecken entstehen durch Melanozyten. Sie stecken in der obersten Hautschicht und stellen Melanin her, ein bräunlicher Farbstoff, welcher uns vor UV-Strahlung schützt. «Es gibt diverse Arten von Pigmentflecken und verschiedene Ursachen», erklärt Dr. Felix Bertram, Facharzt FMH für Dermatologie, Gründer und Chefarzt der skinmed Kliniken.