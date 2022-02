Designerkleider, Jetset, Ruhm – in den 1990ern wurde Linda Evangelista über Nacht zum Supermodel. «Für weniger als 10.000 Dollar am Tag stehe ich gar nicht erst auf.» Eine Aussage, die sich das Mannequin und Werbegesicht in ihren Mittzwanzgern ohne weiteres leisten konnte. Schliesslich waren die Laufstege der Luxuslabels wie Chanel, Prada oder Versace ihr Zuhause. Selbst als sich ihre Karriere auf dem Catwalk dem Ende neigte, schaffte es Evangelista im Gegensatz zu einigen ihrer Kolleginnen in aller Munde zu bleiben. Legendär: ihre TV-Spots mit dem Beautykonzern L'Oréal, die noch jahrzehntelang über unsere Bildschirme flimmerten.