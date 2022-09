Was passiert mit dem Kleiderschrank der Queen?

Personal sahnt ab

Laut Brian Hoey, Autor des Buches «Not in Front of the Corgis», gehen die Kleider der Queen an ihre Stylist*innen. Schon zu Lebzeiten vermachte die Hoheit ihre abgetragene Kleidung an ihrer Garderobieres. Die durften die ausgemisteten Stücke dann entweder behalten und selbst tragen oder zum Verkauf anbieten. Bei Letzterem werden zuvor stets die Etiketten entfernt, sodass niemand nachverfolgen kann, dass die Kleider aus dem Buckingham Palast stammen.