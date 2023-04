Wo gibt es am meisten Verbesserungspotenzial bei Outdoor-Bekleidung?

Mario Stucki: In der Kreislauffähigkeit. Outdoor-Bekleidung ist sehr komplex von den Materialien her, verglichen mit alltäglichen Kleidungsstücken. Sie besteht aus einer Vielzahl vonMaterialien – das macht das Recycling schwierig. Kleidung sollte so hergestellt werden, dass sie am Ende wieder in den Kreislauf integriert werden kann, dass aus Alt Neu wird.