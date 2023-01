Ist Olympia von Griechenland der stylischste Royal?

Als Tochter von Marie-Chantal und Paul von Griechenland wurde Olympia in New York geboren, ist aber vermehrt in England aufgewachsen. Schon in ihrer Jugend beginnt das Patenkind von König Charles zu modeln. Heute ist sie Influencerin und darf sich zur engsten Clique der It-Girls Paris Hilton und Poppy Delevingne zählen. Doch ist es vor allem die Modewelt, die das Blaublut begeistert. Olympia ziert Magazin-Cover, ist Werbegesicht von Louis Vuitton und sitzt bei der Fashion Week regelmässig in der Front Row. Auch ihr Social-Media-Auftritt beweist: Die Prinzessin kennt sich aus.