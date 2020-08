Sci-Fi-Sonnenbrillen: Ein Trend auf Planet Erde?

Bei Yeezy, dem Mode-Label von Kanye West, das zu früheren Zeiten auch Abloh beschäftigte, werden ebenfalls Science-Fiction-Sonnenbrillen designt. Kanye West postete vor einigen Tagen auf Twitter ein Bild, auf dem der Prototyp einer Mono-Frame-Sonnenbrille zu erkennen ist. Allerdings wird darauf nicht klar ersichtlich, wie viel man durch die Brille tatsächlich sehen kann. Ob man überhaupt etwas sieht? Die Schiene in Beige ist aus Holz. Wests Follower äussern Bedenken. Unter dem Tweet stehen Kommentare wie «Headbands for your eyes. Makes sense.» oder «Why is she wearing a bandana over her eyes?».