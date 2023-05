Warum ist der dünne Schal wieder im Trend?

Diverse angesagte Promis wurden bereits mit dem dünnen Schal um den Hals gesichtet. So schickte beispielsweise das französische Traditionslabel «Celine» Kaia Gerber (21) mit einem goldenen Skinny Scarf über den Laufsteg. An ihrem Look bei der Fashionshow lässt sich gut erkennen, wie der Mini-Schal einem eher schlichten Look dabei hilft, zu einem trendy Outfit zu werden. Gerber trug den Schal wie die weibliche Version einer Krawatte in Kombination mit Sonnenbrille, einer hautengen schwarzen Lederhose, einem schwarzen Oversize-Blazer und einem weissen Top.