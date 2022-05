Wie an so gut wie jedem Montag im Mai (2020 gab es eine pandemiebedingte Zwangspause) lud die «Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour auch dieses Jahr wieder das Who is Who der Modeszene auf die Stufen des Mets ein. Die Prominenz erschien in Scharen – mal mehr, mal weniger unter dem offiziellen Motto des Abends «Gilded Glamour». Nach der grossen Gala waren sich dann aber alle wieder einig: Mit wenig Stoff lässt es sich besser feiern.