In jeder guten Seventies-Kollektion enthalten: Clogs. Dabei stammen die Kultschuhe ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert. Damals wurden sie weniger zu modischen Zwecken eingesetzt, sondern hauptsächlich zur Feldarbeit getragen. Heute schlüpft man in die robusten Klotschen, um in den sozialen Medien Likes zu kassieren. Ja, die Zeiten ändern sich. Clogs dafür weniger. Wie schon vor Jahrzehnten prägen die klobigen Mules dicke Lederkappen, auffällige Nieten und, klar, die unverkennbar schwere Holzsohle.