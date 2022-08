Auch 2022 ist die Liste an spektakulären Outfits wieder lang. Sängerin Lizzo räumte nicht nur den «Video For Good»-Award ab, mit ihrem gigantischen Off-Shoulder-Dress von Jean Paul Gaultier gewann sie auch mit Abstand die meiste Aufmerksamkeit der Fotograf*innen. Ebenfalls in aller Munde: das sexy Cut-Out-Kleid von Model Ashley Graham. Die 34-jährige Dreifach-Mama beweist wieder einmal, dass es keine Size Zero braucht, um in freizügigen Trends umwerfend auszusehen.