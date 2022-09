Glitzer, Glanz und Glamour

Den Auftakt machte am Donnerstagabend die Filmcrew von «The Swimmers». Ein Drama über die Schwimmerin Yusra Mardini, die vor dem Krieg in Syrien flüchtete und 2016 in Rio an den Olympischen Spielen teilnahm. Neben der Sportlerin selbst, ehrten Matthias Schweighöfer (spielt den Schwimmtrainer im Film) und Freundin Ruby O. Fee das Festival. Natürlich liess sich auch die Schweizer Prominenz dieses Highlight nicht nehmen: Herausgeputzt schmückten Christa Rigozzi & Co. den grünen Teppich. Während SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard in einem weissen Kleid von Aje strahlte, zeigte Unternehmerin und Model Sara Leutenegger ihre Babykugel in Glitzer-Grün.