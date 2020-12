9 fitte Geschenkideen für Athlet*innen

Übers Wasser turnen

Macht man Yoga, möchte man ja eigentlich lieber eintauchen: in die Entspannung, die Bewegung. Der Anblick der federleichten Matte «Water» des Schweizer Brands Lola Studio lässt uns sofort springen – in die Leggings und den Downward Facing Dog. Dann kann man nämlich auch die hübsche Python-Maserung des natürlichen Gummis besser studieren. Die ist so subtil wie der Hinweis, dass man das Teil in die Waschmaschine werfen kann. Ja, wirklich. Aber bitte ohne Seife. Danke.