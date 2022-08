Neue Theorien

Das heisst aber nicht, dass an dem Phänomen nichts dran ist. Heute gibt es neue, eindeutigere Erklärungen dafür, warum Brooklyn kleine Vicky-Doubles datet und wir in unseren Boyfriends oft den eigenen Papa wiedererkennen. So fand der schottische Attraktivitätsforscher David Perrett 2002 heraus, dass Männer und Frauen sich tatsächlich von Personen, die sie an die Mutter bzw. den Vater erinnern, angezogen fühlen. In seiner Untersuchung legte er Frauen verschiedene Fotos von Männern vor und andersherum. Darunter befand sich stets ein Foto des Probanden selbst, das mittels einer Morphing-Software in das jeweils andere Geschlecht verwandelt wurde. Und siehe da, die kreierte Fantasieperson fanden die Teilnehmer im Schnitt am attraktivsten.