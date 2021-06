4. Die richtige Lagerung

Am besten sollte das Wasser in der Vase lauwarm sein. Danach muss man es täglich erneuern und im besten Fall auch die Vase putzen, sonst bilden sich schnell Fäulnisbakterien. Alle zwei Tage kann man die Stiele neu an- und einschneiden. Und wer am Morgentisch gerne neben einem blühendem Fliederstrausse seinen Kaffee trinkt, sollte ihn über Nacht auf den Balkon stellen.