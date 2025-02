Der Widder

Wer Widdern friedlich beim Grasen zuschaut, denkt selten an Erotisches. Doch wer weiss, dass «eine Wiese mähen» im Mittelalter einst als Ausdruck fürs Liebe machen benutzt wurde, sieht das gemächliche Tier gleich anders. Sie gelten immerhin auch als ganz besonders impulsiv und leidenschaftlich. Und auch beim Kopfkino sollen die Widder-Mitmenschen ganz vorne angestanden haben. In ihrer Fantasie, nun, soll es besonders rege zu und her gehen. Sie gelten als spontan und in allen Verwendungsmöglichkeiten des Adjektivs abenteuerlustig. Viel wichtiger aber ist: Widder gehören zu den Charmebolzen unter den Sternzeichen. Hilft beim Flirten, das schleckt keine Geiss weg. Ihre Sturheit lässt sich problemlos in einen starken Willen umdeuten. Das imponiert vielen. So oder so: Wer seine eigene Meinung (sympathisch, immer sympathisch!) vertritt und sich selbst treu bleibt, versprüht üblicherweise eine ganz besondere Anziehungskraft.