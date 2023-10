Schönes aus «Leder», das früher ein Apfel war

Das vegane Zürcher Taschenlabel L&E und die Bekleidungsmarke Of Grapes & Waves machen gemeinsame Sache: In ihrem Flagshipstore beim Bellevue zeigen die beiden Schweizer Slow-Fashion-Labels und beweisen, wie nachhaltig Modisches sein kann. Neben Umhängetaschen, Etuis oder Shoppern aus Lederalternativen, wie beispielsweise Trauben-, Apfel- oder Zelluloseleder, findet die Kundschaft eine Auswahl an funktionaler sowie zeitloser Herren- und Damenmode aus Leinen.

L&E Studio x Of Grapes & Waves, Torgasse 6, 8001 Zürich