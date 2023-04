Mit fünfhundert Franken Startkapital und einer Idee wagte Aleli Leal vor 13 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Heute ist aus der Idee ein oft kopiertes Ladenkonzept entstanden. Ihren Sinn für Design, Qualität und Exklusivität schärfte die ehemalige Stylistin auf den Shootings für Magazine oder Kataloge. «Kaspar Fenkart, dem Zürcher Gastronom, und mir fiel auf, dass es in der Schweiz keine Alltagsgegenstände von guter Machart zu nachvollziehbaren Preisen gab.» Diese Lücke wollten sie füllen. Sie machten sich auf die Suche nach Herstellern und Lieferanten. Ein Faltkatalog wurde entworfen, gedruckt und per Post verschickt. Das ständig wechselnde Sortiment war schnell ausverkauft, die Kundschaft verlangte Nachschub. Nach anderthalb Jahren war somit ein frisches Konzept gefragt, mit fixem Angebot. Der Grundstein für «Edition Populaire» war gelegt, entstanden aus dem Bedürfnis nach dem perfekten Produkt, «der» Pfeffermühle, «dem» Hocker, «dem» Plaid. Gutes Design zu fairen Preisen – nicht teuer, aber wertvoll, so das Credo.