Kreolen sind so aufregend wie nie zuvor

«Kreolen sind wieder zurück», titelt die Modepresse beinahe jedes Jahr. Sie kommen immer und gehen wahrscheinlich nie. In den 00ern galt das runde Schmuckstück zur Standardausrüstung einer jeden R’n’B-Sängerin.



Sie hingen in XXL-Grösse an den Ohren von Beyoncé, Missy Elliott oder J.Lo und wurden im Laufe der Jahre in alle erdenklichen Ausführungen geformt. Klein, gross, dick, dünn, manchmal geschnörkelt. Dieses Jahr will man vor allem eines: Aufregung. Spannung. Action! Hauptsache mehr als sonst.