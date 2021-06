Fünf effektive Plank-Übungen für den ganzen Körper

Hip Twist

Für den Hip Twist geht es zurück in den Unterarmstütz - Ellenbogen am Boden, Bauchnabel einziehen und Beine durchstrecken. Dann in mindestens zehn Wiederholungen von links nach rechts wippen und die Hüfte bis kurz über den Boden bringen, die Körpermitte bewusst anheben. Der Hip Twist stärkt den unteren Rücken, die geraden und die seitlichen Bauchmuskeln und zielt so auf Taille und Hüfte ab.