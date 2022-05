Festsitzender Ring? So bekommen wir ihn vom Finger

Hand aufs Herz: Wer hat schon mal in einem Laden oder im Schmuckkästchen der besten Freundin einen hübschen Ring entdeckt, ihn anprobiert und nicht mehr abbekommen? Auch wir können ein Lied davon singen … Schuld an diesem Malheur sind nicht nur ein zu kleiner Ring, sondern auch hohe Temperaturen. Denn an heissen Tagen weiten sich unsere Blutgefässe, um unseren Körper zu kühlen. Dadurch kann es zu Wassereinlagerungen, unter anderem in den Händen, kommen. Diese lassen unsere Finger etwas – pardon – mopsiger werden.