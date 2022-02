Allerdings erfordert auch das kalte Wasser Respekt. «Es kommen mächtige Kräfte auf uns zu», betont Pekarek. Als Faustregel gilt: maximal so viele Minuten drinbleiben wie die Wassertemperatur beträgt. Übertriebener Ehrgeiz ist gefährlich, ebenso das Eisbaden in Flüssen.

Nach dem Bad im See fühle ich mich überwältigt und will schnell an die Wärme. Auch am Abend zu Hause fröstelt es mich immer wieder, ich habe einen Mordshunger und bin erledigt. Eine Woche später wage ich einen zweiten Versuch, bleibe eine Minute im Wasser. Vieles geht schon leichter. An die mächtigen Kräfte, von denen Pekarek gesprochen hat, muss man sich erst mal gewöhnen!