Warum ein Einkauf im Unterwäsche-Laden so gut tut

Es erinnert an das Phänomen der Toilette: Nur selten sind Frauen so nett, offen und herzlich zueinander und nur selten fühlen wir uns so stark und selbstbewusst wie auf dem Damenklo. Und genauso läuft es auch in einem Unterwäsche-Laden. Wer da rauskommt, hat zu 80 Prozent ein Lächeln auf den Lippen. Sei es, weil die Verkäuferin einem gesagt hat, wie verdammt gut man aussieht, obwohl man nur in Unterwäsche vor ihr stand oder weil es die Vorfreude auf das Anziehen ist. Vielleicht auch beides. So oder so könnte das Selbstbewusstsein höher nicht sein und das Lächeln nicht strahlender. Und deshalb: Tut euch mal wieder was Gutes. Geht Unterwäsche einkaufen.