Es muss nicht immer teuer sein

Interior-Accessoires, die eure Bude im Nu upgraden

Gerade jetzt, wo man so viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt, ist es besonders wichtig, sich dort auch wohl zu fühlen. Das hält sich bei euch gerade noch in Grenzen? Für ein stylisches Upgrade muss nicht immer gleich ein neues Sofa her. Wir zeigen, welche Kleinigkeiten die grössten Veränderungen ausmachen.