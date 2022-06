DIY-Kissen-Brille

Mit diesem selbst gemachten Konstrukt pendelt unser Kopf nicht ständig hin und her. Zudem wird es dadurch angenehm dunkel: Einfach ein Tuch (z.B. einen Schal) mit an Board nehmen, an jedem Ende einen Knoten binden und diese zwischen den Stühlen einklemmen. Den Rest des Tuches um den Kopf bzw. die Augen binden und entspannt einschlafen – aber bitte nicht zu fest anziehen...