Neu-Mama Rebecca Mir zeigt sich sexy in Dessous

Hatten Sie Bedenken, sich nur wenige Monate nach der Geburt schon wieder in Dessous zu zeigen?

Die Kampagne war ja schon in Planung, als ich noch gar nicht schwanger war. Aber ich habe mit Hunkemöller da wirklich einen sehr tollen Partner an meiner Seite, der mir von vornherein gesagt hat, dass ich mich für das Shooting melden darf, wenn mir danach ist und wie ich mich dann eben wohlfühle. Und genau so habe ich es dann auch gemacht.