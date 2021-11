So bereiten wir uns auf den Black Friday vor

1. Limits setzen

Ein No-Brainer, aber bei Angeboten schaltet unser Gehirn nun mal gern aus. Deswegen macht es Sinn, vor dem Black Friday mal das Konto zu checken und kurz darüber nachzudenken, welche Rechnungen und Kosten im Dezember sonst noch so auf uns zukommen. Und dann nehmt euch Zettel und Stift und schreibt den Betrag auf, den ihr auf keinen Fall überschreiten wollt. Klebt ihn an euren PC. Oder in euren Geldbeutel. Oh, und nur so als Richtwert: Eine aktuelle Umfrage zeigt, im Schnitt planen Schweizerinnen und Schweizer dieses Jahr zwischen 200 und 299 Franken am Black Friday auszugeben.