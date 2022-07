Auch Kakteen können einen Sonnenbrand bekommen

Kakteen benötigen selten Wasser. Wenn, aber richtig. Will heissen, dass wir sie etwa einmal pro Monat grosszügig begiessen. Es ist wichtig, dass der Blumentopf einen Wasserabzug hat, damit keine Staunässe im Topf entsteht. Dieser schadet den Sukkulenten langfristig. Generell gilt: Je kleiner sie sind, desto häufiger benötigen sie Wasser, da ihre Wurzeln noch nicht ganz ausgeprägt sind.

Beim Giessen sollte ihr zudem vermeiden, das Wasser direkt auf den Kaktus zu giessen. So begünstigt ihr sogar Sonnenschäden (Stichwort: Lupeneffekt). Wieso? Indem das an der Pflanze haftende Wasser in Kontakt mit den Strahlen kommt, verbrennt es sie an dieser Stelle förmlich.

Die beste Tageszeit fürs Bewässern ist entweder morgens oder abends, wenn es (noch) etwas kühler ist. So trocknet die Pflanze weniger schnell aus.

Eine gute Luftzirkulation trägt ebenfalls dazu bei, Sonnenbrand auf den Blättern zu vermeiden. Versucht daher, eure Kakteen nicht zu dicht beieinander aufzustellen.

Sukkulenten bevorzugen lockere Erde mit einem hohen Sandanteil. Greift darum immer zu Spezial- statt Blumenerde.

Erkundigt euch bereits vor dem Kauf, welches Gewächs ein Sonnenanbeter ist. Denn nicht alle Sukkulenten vertragen sie gleich gut. Je heller das Pflänzchen, desto eher verträgt es die Sonne.

Last, but not least: Wenn ihr eure Kakteen nach dem Winter ins Freie stellt, solltet ihr dafür sorgen, dass sie sich allmählich an die Sonne gewöhnen. Geht schrittweise vor, um die Pflanzen nicht zu überfordern. Die Anpassungszeit dauert in der Regel drei Wochen. Wer einen Kaktus auf den Fenstersims stellt, sollte ihn jeden Tag etwas drehen, damit sich alle Seiten gleichermassen an die Sonnenstrahlen gewöhnen.