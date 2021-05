So gehts!

Für die Rösti mit vorgekochten Kartoffeln brauchts 300 g festkochende Kartoffeln, Salz, geklärte Butter zum Braten. Die Kartoffeln gut waschen und in Salzwasser weich garen. Wasser abgiessen, Kartoffeln etwas ausdampfen lassen. Bis zum nächsten Tag kalt stellen. Am Folgetag die Kartoffeln pellen und mit Hilfe einer Kartoffelreibe zerkleinern. Mit Salz abschmecken. Geklärte Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Kartoffelraspeln in die Pfanne geben und flach andrücken. Bei mittlerer Hitze für ca. 10 Minuten – je nach Grösse und Dicke der Rösti – goldbraun backen. Wenden und für weitere 10 Minuten fertig backen. Kurz auf ein Küchenpapier legen, um überschüssiges Fett abzutragen. Sofort warm servieren.