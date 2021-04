Ob zu einem Stück Fleisch, einem grillierten Fisch oder einfach so – Ofengemüse ist im Handumdrehen gemacht, total vielseitig und super gesund. Ob Karotten, Süsskartoffeln oder Aubergine. Geht nicht, gibts nicht, wenn es um die bunte Beilage geht. Ein weiteres Plus? Die Zubereitung ist kinderleicht. Beachtet ihr zudem noch ein, zwei kleine Dinge, steht dem perfekten Ofengemüse nichts mehr im Weg. Also, Schneidebrett bereitstellen, an die Zucchinis, fertig, los!