Wusstet ihr, dass man beim Schälen der Mandarine von oben oder unten anfangen sollte? Das erspart einem in Anschluss, die ganzen hängengebliebenen weissen Fasern einzeln abziehen zu müssen. Die Arbeit lohnt sich aber so oder so. Mandarinen sind relativ reich an Vitamin C, schneiden allerdings im Vergleich zu Orangen schlechter ab. Für den empfohlenen Tagesbedarf eines Erwachsenen muss man drei bis vier der Früchte essen. Und wenn man das täglich macht, erwarten einen vielleicht folgende Effekte: