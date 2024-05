5. Aufhängen: Gewusst wie

Nicht nur das Waschen, auch das Aufhängen will gelernt sein. Wenn man es nämlich falsch macht, kann man sich den ganzen Aufwand sparen, weil sich die Keime ganz schnell wieder ansammeln. Deshalb: Haken vermeiden! Ist das Tuch nur an einem Ende aufgehängt, kommt nicht genügend Luft daran. Am besten hängt man es über die dafür vorgesehene Stange, ist eigentlich logisch.