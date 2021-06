Wie Corona unsere Einrichtung verändert hat

Naturbezug durch Tapeten, Pflanzen und Naturmaterialien

Schon in den ersten Monaten der Pandemie konnten Forscher feststellen, dass die Natur als Gegentrend zur Digitalisierung wieder verstärkt in den Fokus rückt. Wer zum Beispiel in einer Wohnung in der Stadt wohnt, dem fehlt es häufig an der Nähe zur Natur. Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender des Verbands der Österreichischen Möbelindustrie, schlägt Städtern vor, mit Pflanzen wie Monstera, Calathea oder Geigenfeige einen Dschungel in der Wohnung zu schaffen oder sich einen vertikalen Indoor-Garten anzulegen. Nicht nur echte Pflanzen können die Sehnsucht nach frischem Gras und blühenden Blumen stillen: Tapeten mit wilden Mustern und pflanzlichen Motiven haben aktuell ein Comeback und können triste Räume in Naturoasen verwandeln.