Fehler 5: Keine Fixierung verwenden

Weniger ist beim Lippenstift mehr. Wenn wir mehrere Schichten davon auftragen, verwischt die Farbe. Bei einem glänzenden oder matten Lippenstift mit voller Deckkraft reicht eine Schicht in der Regel aus. So vermeiden wir, dass insbesondere eine matte Textur mit der Zeit zu bröckeln beginnt und den Mund austrocknen lässt. Nach dem Auftragen lassen wir ihn einige Sekunden lang trocknen, tupfen die Farbe mit einem Kosmetiktuch ab und fixieren das Ganze mit etwas transparentem Puder. Auf diese Weise hält Lippenstift länger. Alternativ können wir unseren Mund mit einem farblich passenden Lipliner komplett ausmalen respektive grundieren. Ein No-Go: Die Lippen nach dem Auftragen der Farbe aneinander zu reiben. Damit ist ab sofort bitte Schluss. Wer jetzt noch vermeiden will, dass sich überschüssige Farbe auf den Zähnen absetzt, steckt sich den Zeigefinger in den Mund und zieht ihn wieder raus. So seid ihr die überschüssige Farbe los und könnt euren perfekt geschminkten Schmollmund à la Rosie Huntington-Whiteley erst noch länger geniessen.