Wie sagt man so schön? Wer im Sommer fit sein möchte, fängt im Winter an zu trainieren. Darum ist jetzt der perfekte Augenblick, um (wieder) in die Trainingsschuhe zu steigen. Wer das ein oder andere Kilo verlieren möchte, liegt mit Jogging als Sportart goldrichtig. Immerhin verbrennt Cardiotraining die meisten Kalorien. Doch aufgepasst, wer diese vier Fehler begeht, wird trotz regelmässigem Laufen keinen Erfolg auf der Waage feiern können.