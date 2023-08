Männer vom Mars, Frauen von der Venus…

Regelmässige Sporteinheiten integrieren viele von uns bereits in den Alltag. Ob das der Besuch im Fitnessstudio ist oder die Joggingrunde durch Wald und Wiesen. Doch gibt es eine bestimmte Uhrzeit, die wir für Sport in der Agenda blocken sollten, da sie Bauchfett am schnellsten schmelzen lässt? Eine neue US-Studie sagt ja. Das wohl Interessanteste am Ergebnis: Zwischen Männer und Frauen gibt es grosse Unterschiede. Während bei Frauen das morgendliche Training die Kilos purzeln lässt, erzielen Männer am Abend die besten Ergebnisse. Unterschiede in den Hormonen, in der biologischen Uhr und im Schlaf-Wach-Rhytmus könnten hier eine Rolle spielen.