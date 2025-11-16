Warum ist das Lymphsystem wichtig?

2. Halsdrehung

Dafür könnt ihr je nach Belieben wieder sitzen oder stehen. Mit dem Einatmen dreht ihr den Kopf innerhalb von 5 Sekunden auf die rechte Seite und bleibt für eine Sekunde in dieser Stellung. Danach dreht ihr den Kopf mit dem Ausatmen wieder innerhalb von 5 Sekunden zurück in die Mitte und könnt die Übung dann auf der linken Seite wiederholen. Insgesamt solltet ihr beide Seiten 5 Mal dehnen.