Zugegeben: Summer bodies are made in winter. Doch so langsam könnte sich mal ein Trainingserfolg einstellen. Statt trainierter Beine, die wir in Shorts und Kleidern in Szene setzen, ist kaum was an Definition zu erkennen. Die Haut hängt eher und ist nicht wirklich straff. Wie entmutigend: All die schweisstreibenden Stunden in der Muckibude oder im Aerobic-Kurs waren für die Katz. Grrr… Es gibt viele Gründe, warum sich kein Trainingserfolg einstellt. Wir sagen euch, welche das sind.