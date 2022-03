Das passiert, wenn wir jeden Tag Quark essen

Leckerer Starkmacher

Viel Protein und wenig Fett – Musik in den Ohren aller Fitness-Influencer*innen und Bodybuilder*innen. Das Superfood enthält sehr viele Nährstoffe und ist in seiner Mager-Variante ein idealer Begleiter während der Definitionsphase. Weil der Weichkäse so fettarm ist und einen hoher Eiweissgehalt vorweist, ist er sehr gut für den Gewinn an Muskelmasse. Zudem unterstützt er bei der Vorbeugung von Eisenmangel. Der wiederum kann Symptome wie ständige Müdigkeit, Haarausfall, Konzentrationsstörungen und Schwindel auslösen. Also, ein Löffel Quark und ab ins Gym!