Aber wodurch wird dieses Hoch denn sonst ausgelöst? Der geheimnisvolle Stoff heisst «Endocannabidoid». Nicht nur der Name erinnert an Cannabis, sondern auch die Wirkung ähnelt derjenigen der grünen Pflanze. Wie das genau funktioniert? Wenn wir joggen, wird nach etwa 30 Minuten das «Endocannabidoid-System» aktiviert: Unser Körper schüttet den Stoff aus und er gelangt ins Gehirn, wo er an dieselben Rezeptoren andockt wie das THC im Cannabis. Das Ergebnis: Wir werden von einem natürlichen High durchflutet, das gesund ist und Depressionen entgegenwirkt. Klar, das Gefühl ist nicht so stark ausgeprägt wie bei einem Joint – der Körper produziert den Stoff vergleichsweise nur in kleinen Mengen.