Work(out)cation

Sieht man nämlich genau hin, erspäht man bei Victorias Ausfallschritten ein Theraband, welches das Workout gleich um ein paar Level intensiviert. Ein günstiges (ab 10 Schweizer Franken erhältlich) wie effektives Tool, das für etliche Übungen einsetzbar ist: von Bizepscurls über Planks, bis hin zu Squats und eben Lunges, wie bei Posh. Durch das Band wird das Training nicht nur effektiver, man kann mit gutem Gewissen auch früher aufhören – in den Ferien natürlich ein besonders attraktives Argument. Das Beste am Gadget ist jedoch sein leichtes Geweicht, das es im Vergleich zu anderen Workout-Tools sogar zugänglich fürs Handgepäck macht. Ausreden für Sport in den Ferien gibt es also keine mehr. Upsi.