9 saisonale Rezepte, die uns jetzt schmecken

Baumnuss & Brokkoli Spaghetti

Als 95-prozentige Veganerin hält sich meine Auswahl an Pastasaucen in Grenzen – für mich überhaupt kein Problem. Eine simple Pesto- oder Tomatensauce bringt alles mit, was mein Herz begehrt. Ich muss aber zugeben, dass ihnen diese «Baumnuss-Brokkoli-Kombi» Konkurrenz macht. Dazu erhitze ich in der Bratpfanne etwas Olivenöl, werfe Knoblauch- und Zwiebelstücke hinein und dünste sie an, bis sie leicht gebräunt sind. Danach kommen kleingehackte Baumnüsse und geschnittener Brokkoli dazu. Für alle, die es gern scharf mögen, kann ich auch Chili sehr empfehlen. Das Ganze brate ich unter ständigem Rühren für etwa fünf Minuten an, bevor ich es auf die Pasta gebe – natürlich noch direkt in der Pfanne, weil sich darin alles schön mit etwas Olivenöl mischen lässt – bon appétit!

Jana Giger, Praktikantin Style und Body&Health Online