Das Chamäleon der Magen-Darm-Erkrankungen

Handelt es sich bei der Zöliakie um eine Modekrankheit?

Jonas Zeitz: Es stimmt, Zöliakie-Diagnosen haben in den letzten Jahren zugenommen. Ein wichtiger Grund für die steigenden Zahlen liegt dabei jedoch in der verbesserten Diagnostik, nachdem in der Vergangenheit die Zöliakie lange als eine seltene Kindererkrankung gegolten hat. Hier jedoch von einer Modeerscheinung zu sprechen, ist falsch, weil diese unheilbare Autoimmunerkrankung ernst zu nehmen ist.