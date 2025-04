Das darf wirklich in den Kühlschrank – und das auf keinen Fall

Ab in die Kälte

Grundsätzlich ist Gemüse weniger empfindlich als Obst. Bis auf einige Ausnahmen fühlen sich die Vitaminbomben wohl in der Kälte, halten länger und behalten Aroma und Vitamine. In den Gemüsekorb gehören neben der schon erwähnten Auberginen lediglich Kürbisse (zu deren Obergattung auch Melonen gehören), grüne Bohnen und Peperoni. Unter den Gewürzkräutern bildet Basilikum die Ausnahme, die auf keinen Fall in die Kälte möchte. Kartoffeln, Knoblauch und Zwiebeln lagern zwar am liebsten dunkel und frisch, der Kühlschrank ist allerdings eine Nummer zu frostig für diese Kandidaten.