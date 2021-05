Wunderwaffe Kiwi: Das kann das pelzige Früchtchen

Kiwi als Vitamin-C-Lieferant

Die Beerenfrucht ist ein echter Allrounder. Sie unterstützt das Immunsystem, sorgt für einen erholsamen Schlaf und ist ein leckerer Diät-Snack. Kiwis stecken voller Antioxidantien und Vitamin C. Antioxidantien binden freie Radikale und können so Krankheiten vorbeugen. Über Vitamin C muss man eigentlich nicht viel sagen, hier gilt, je mehr, desto besser. Bereits mit einer grossen Kiwi oder zwei mittleren Kiwis kann der Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C gedeckt werden: 100 Gramm Kiwi enthalten etwa 45 Milligramm des wertvollen Vitamins - das Immunsystem freuts.