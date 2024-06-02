Diese 5 Lebensmittel helfen gegen Stress

Arbeit, Hobbies und das Sozialleben unter einen Hut zu bekommen, fällt nicht immer leicht. Was bei dem alltäglichen Struggle leider meist auf der Strecke bleibt, ist unsere Psyche. Denn: Stress belastet. Aber nicht nur unser Kopf leidet unter zu vielen Terminen, auch unser Körper wird dabei ganz schön strapaziert. In solchen Phasen läuft der nämlich ständig auf Hochtouren, um möglichst viel von dem Stresshormon Cortisol zu produzieren. Das versucht uns das Leben zwar etwas leichter zu machen, indem es den Stoffwechsel verlangsamt, eine dauerhafte Lösung ist das allerdings nicht.