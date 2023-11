1. Sie stärken das Immunsystem



Wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, steckt in der Birne so manches, was uns gesund und fit hält. Dazu zählen unter anderem die Vitamine A und C. Vor allem zweiteres ist ein regelrechter Booster für unser Immunsystem – und das spielt in Anbetracht auf die bevorstehende Grippesaison eine wichtige Rolle.