Gehören Birnen in den Kühlschrank?

Hier die 3 wichtigsten Tipps:

Die richtige Sorte

Birnen, die schon früh im Jahr reif sind, lassen sich weniger gut lagern, weil sie nicht so robust sind wie diejenigen, welche im Spätherbst geerntet werden. Heikel sind zum Beispiel: Williams Chris oder die Gellerts Butterbirne.

Birnen sind gerne unter sich. Vor allem Früchte, welche das Reifegas Ethylen produzieren, sollte man solo lagern. Das sind Äpfel, Tomaten und Pfirsiche.

Birnen mögen es feucht, kühl und sauerstoffarm. Wer also keinen Keller hat, lagert sie einfach im Kühlschrank. Idealerweise im Gemüsefach, bei Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad Celsius.

Einfrieren? Ja klar!

Birnenfans begnügen sich nicht mit ein paar Exemplaren im Kühlschrank, sondern legen gleich einen richtigen Vorrat an. Das geht ganz einfach, indem man sie einfriert. Und das geht so: In kleinere Stücke schneiden, etwas Zitronensaft und Zucker dazu geben (so werden sie nicht braun), in einen luftdichten Behälter füllen und ab in den Tiefkühler. Weil das Einfrieren die Konsistenz etwas matschig werden lässt, macht man danach am besten ein Kompott oder ein Mus.