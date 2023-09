Gehören Birnen in den Kühlschrank?

Einfrieren? Ja klar!

Birnenfans begnügen sich nicht mit ein paar Exemplaren im Kühlschrank, sondern legen gleich einen richtigen Vorrat an. Das geht ganz einfach, indem man sie einfriert. Und das geht so: In kleinere Stücke schneiden, etwas Zitronensaft und Zucker dazu geben (so werden sie nicht braun), in einen luftdichten Behälter füllen und ab in den Tiefkühler. Weil das Einfrieren die Konsistenz etwas matschig werden lässt, macht man danach am besten ein Kompott oder ein Mus.