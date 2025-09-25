In der Mode macht der Austausch von offenen Riemchensandalen zu klobigen Boots den Jahreswechsel ersichtlich. In der saisonalen Küche sind es die Lebensmittel. Beliebt im Herbst: Marroni, Randen und Kürbis. Wir kennen drei verschiedene Rezepte für feine Herbstsalate. Schnell und unkompliziert.
Kürbis-Tomaten-Salat
Zutaten für den Salat für 4 Personen
- 600 g Kürbis
- 30 g Baumnüsse
- 1 rote Zwiebel
- 20 g Kürbiskerne
- 1 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
- 250 g Cherry-Tomaten
- 200 g Rucola
Zutaten fürs Dressing
- 1 EL Honig
- 1 Zitrone
- 1 EL Kürbiskernöl
Vor- und Zubereitungszeit ca. 30 Minuten
So wirds gemacht: Ofen auf ca. 220 Grad vorheizen. Den Kürbis in Würfel schneiden und die Baumnüsse zerkleinern. Beides mit Kürbiskernen, Olivenöl, Salz und Pfeffer mischen und auf einem Backblech verteilen. Danach das Ganze für 20 Minuten in den Ofen schieben und anschliessend abkühlen lassen. In dieser Zeit die Cherry-Tomaten halbieren, grob den Rucola schneiden und die Zwiebel klein hacken. In einer Schüssel Honig mit abgeriebener Zitronenschale, zwei Esslöffeln Zitronensaft und einem Esslöffel Kürbiskernöl vermengen und nach belieben salzen und pfeffern. Alle Zutaten in die Schüssel kippen und mischen, mischen, mischen. Fertig.
Marroni-Fenchel-Salat
Zutaten für den Salat für 4 Personen
- 1 EL Olivenöl
- 150 g Marroni (geschält und vorgekocht)
- 40 g Pinienkerne
- 1 TL Zucker
- 2 Fenchel
- ½ Bund Petersilie
Zutaten fürs Dressing
- 3 EL Olivenöl
- 2 EL Limettensaft
- geriebener Ingwer
- Salz
- Pfeffer
Vor- und Zubereitungszeit ca. 30 Minuten
So wirds gemacht: Ölivenöl in einer Pfanne erhitzen und Pinienkerne, Zucker und Marroni hinzufügen. Alles ca. fünf Minuten braten und die Pfanne anschliessend von der Platte nehmen. Den Fenchel in dünne Scheiben schneiden und mit Petersilie und den Marroni in die Salatschüssel geben. Für das Dressing Olivenöl, Limettensaft, einen Teelöffel fein geriebenen Ingwer, Salz und Pfeffer in einen Becher schütten und verrühren. Dressing über den Salat kippen – et voilà!
Randen-Feta-Salat
Zutaten für den Salat für 4 Personen
- 600 g Randen (gekocht)
- 50 g Baumnüsse
- 150 g Feta
- 30 g Kresse
Zutaten fürs Dressing
- 1 EL grobkörniger Senf
- 1½ EL Honig
- 4 EL Apfelessig
- 7 EL Rapsöl
- Salz
- Pfeffer
Vor- und Zubereitungszeit ca. 20 Minuten
So wirds gemacht: Randen in Würfel schneiden und in die Salatschüssel geben. Die Baumnüsse ca. fünf bis zehn Minuten in einer Pfanne rösten und ebenfalls in die Schüssel geben. Senf, Honig, Apfelessig und Rapsöl mit einem Mixstab verquirlen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Salat mit dem Dressing mischen und in einem letzten Schritt Fetabrocken und Kresse darüber streuen.
Happy Herbst allerseits, wir wünschen en Guete!
Dieser Artikel wurde erstmals am 20. Oktober 2023 publiziert.