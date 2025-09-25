So wirds gemacht: Ofen auf ca. 220 Grad vorheizen. Den Kürbis in Würfel schneiden und die Baumnüsse zerkleinern. Beides mit Kürbiskernen, Olivenöl, Salz und Pfeffer mischen und auf einem Backblech verteilen. Danach das Ganze für 20 Minuten in den Ofen schieben und anschliessend abkühlen lassen. In dieser Zeit die Cherry-Tomaten halbieren, grob den Rucola schneiden und die Zwiebel klein hacken. In einer Schüssel Honig mit abgeriebener Zitronenschale, zwei Esslöffeln Zitronensaft und einem Esslöffel Kürbiskernöl vermengen und nach belieben salzen und pfeffern. Alle Zutaten in die Schüssel kippen und mischen, mischen, mischen. Fertig.